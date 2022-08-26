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Семшов: «Для переезда в Англию у Захаряна мало опыта игры в силовой футбол»

Семшов считает, что для переезда в Англию у Захаряна мало опыта игры в силовой футбол
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший хавбек «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможный переход полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Не думаю, что отъезд Захаряна в Лондон будет прямо сейчас, — приводит слова Семшова Metaratings.ru. — Такие большие клубы как «Челси» ведут долго футболиста, а потом делают конкретное предложение. Возможно, они запросят трансфер Арсена, но это будет в зимней паузе или после чемпионата«.

Экс-хавбек не исключит, что «аристократы» подпишут с полузащитником предварительный контракт.

«Арсен показал хорошую игру один сезон и сейчас только начинает набирать форму, выходит на свой уровень. Не думаю, что быстрый переход может Захаряну помочь в этом. Плюс считаю, что ему надо еще немного поиграть, чтобы окрепнуть. Мало у него пока мужицкой практики. Для переезда в Англию у Захаряна мало опыта игры в силовой футбол», — сказал он.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 5 матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-dlya-pereezda-v-angliyu-u-zakharyana-malo-opyta-igry-v-silovoy-futbol-1345173/
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