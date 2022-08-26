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Елагин: «Захарян в Англии? «Челси» пылесосом проходит по всем молодым талантам Европы»

Елагин не уверен, что Захарян физически готов к АПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Александр Елагин пока не уверен, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян физически готов к АПЛ.

— А в физическом плане Захарян готов к английскому чемпионату? Не затопчут ли его?

— Уж извините меня, но сейчас российские команды в плане «физики», увы, не конкуренты европейским клубам. Вспомните, как «Спартак» играл с «Лестером»? Пришлось напрягать все свои силы, чтобы смотреться достойно. Потребовались просто колоссальные усилия! Да, «Спартак» в итоге вышел в плей-офф, но какой ценой?

— Вас не смущает, что английский топовый клуб обратил сейчас внимание на игрока из РПЛ? Ведь не так давно «Вест Хэм» приобрел Влашича и Крала, но оба, по сути, провалились в АПЛ.

— Это же бизнес.

— Поясните, пожалуйста.

— «Челси» пылесосом проходит по всем значимым молодым талантам Европы. Знаете, это как старатели просеивают золото. На всякий случай.

— На всякий случай?

— Условно же из 10 килограммов руды можно найти одну золотую песчинку. Как-то так. Я не удивлен. Захарян же на слуху. Он же весной входил в список самых талантливых игроков в Европе. Хотя все это довольно умозрительная история. Повторюсь, сейчас ситуация в «Челси» сложная. Я ни в коей мере не отговариваю Арсена от такого шага. Взять такую высоту — это, конечно, дорогого стоит. Но готов ли он на 100 процентов к вызову? Ведь уйти в «Челси» и мотаться по арендам...

Мнение Александра Елагина о&nbsp;возможном переходе Арсена Захаряна в &laquo;Челси&raquo;. «Не рановато ли Захаряну в «Челси»? Аршавин уезжал в «Арсенал» на пике». Мнение Елагина
Арсен Захарян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
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