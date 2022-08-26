Елагин: «Захарян в Англии? «Челси» пылесосом проходит по всем молодым талантам Европы»
Комментатор Александр Елагин пока не уверен, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян физически готов к АПЛ.
— А в физическом плане Захарян готов к английскому чемпионату? Не затопчут ли его?
— Уж извините меня, но сейчас российские команды в плане «физики», увы, не конкуренты европейским клубам. Вспомните, как «Спартак» играл с «Лестером»? Пришлось напрягать все свои силы, чтобы смотреться достойно. Потребовались просто колоссальные усилия! Да, «Спартак» в итоге вышел в плей-офф, но какой ценой?
— Вас не смущает, что английский топовый клуб обратил сейчас внимание на игрока из РПЛ? Ведь не так давно «Вест Хэм» приобрел Влашича и Крала, но оба, по сути, провалились в АПЛ.
— Это же бизнес.
— Поясните, пожалуйста.
— «Челси» пылесосом проходит по всем значимым молодым талантам Европы. Знаете, это как старатели просеивают золото. На всякий случай.
— На всякий случай?
— Условно же из 10 килограммов руды можно найти одну золотую песчинку. Как-то так. Я не удивлен. Захарян же на слуху. Он же весной входил в список самых талантливых игроков в Европе. Хотя все это довольно умозрительная история. Повторюсь, сейчас ситуация в «Челси» сложная. Я ни в коей мере не отговариваю Арсена от такого шага. Взять такую высоту — это, конечно, дорогого стоит. Но готов ли он на 100 процентов к вызову? Ведь уйти в «Челси» и мотаться по арендам...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
6
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
7
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0