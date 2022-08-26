Елагин: «Захарян в Англии? «Челси» пылесосом проходит по всем молодым талантам Европы»

Комментатор Александр Елагин пока не уверен, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян физически готов к АПЛ.

— А в физическом плане Захарян готов к английскому чемпионату? Не затопчут ли его?

— Уж извините меня, но сейчас российские команды в плане «физики», увы, не конкуренты европейским клубам. Вспомните, как «Спартак» играл с «Лестером»? Пришлось напрягать все свои силы, чтобы смотреться достойно. Потребовались просто колоссальные усилия! Да, «Спартак» в итоге вышел в плей-офф, но какой ценой?

— Вас не смущает, что английский топовый клуб обратил сейчас внимание на игрока из РПЛ? Ведь не так давно «Вест Хэм» приобрел Влашича и Крала, но оба, по сути, провалились в АПЛ.

— Это же бизнес.

— Поясните, пожалуйста.

— «Челси» пылесосом проходит по всем значимым молодым талантам Европы. Знаете, это как старатели просеивают золото. На всякий случай.

— На всякий случай?

— Условно же из 10 килограммов руды можно найти одну золотую песчинку. Как-то так. Я не удивлен. Захарян же на слуху. Он же весной входил в список самых талантливых игроков в Европе. Хотя все это довольно умозрительная история. Повторюсь, сейчас ситуация в «Челси» сложная. Я ни в коей мере не отговариваю Арсена от такого шага. Взять такую высоту — это, конечно, дорогого стоит. Но готов ли он на 100 процентов к вызову? Ведь уйти в «Челси» и мотаться по арендам...