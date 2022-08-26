Елагин о шансах Захаряна в «Челси»: «Влашич и Крал из РПЛ не заиграли в «Вест Хэме»

Известный комментатор Александр Елагин, рассуждая о шансах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна заиграть в «Челси», приводит в пример Николу Влашича и Алекса Крала в «Вест Хэме».

— В 2018 году Головин в итоге сделал выбор в пользу «Монако», а не «Челси». Это может служить примером для Захаряна?

— У меня как-то спрашивали про перспективы Влашича и Крала. Помните, что я сказал?

— Что шансы призрачные?

— Про Влашича говорил, что, в принципе, он подходит под АПЛ и у него есть еще какие-то шансы там закрепиться.

— Не вышло.

— Согласен. А в Крала я изначально не верил. Сразу вынес вердикт: затопчут, сомнут. И что мы видим? Не играет... Это все я говорю, параллельно перебрасывая мостик к Захаряну. Он должен быть готов к АПЛ даже не на 100, а на 200 процентов!

В любом случае желаю Арсену одержать победу, закрепиться в «Челси». Но сейчас в лондонском клубе неимоверно сложный период...