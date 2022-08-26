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Елагин о шансах Захаряна в «Челси»: «Влашич и Крал из РПЛ не заиграли в «Вест Хэме»

Елагин оценил шансы Захаряна заиграть в «Челси»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Александр Елагин, рассуждая о шансах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна заиграть в «Челси», приводит в пример Николу Влашича и Алекса Крала в «Вест Хэме».

— В 2018 году Головин в итоге сделал выбор в пользу «Монако», а не «Челси». Это может служить примером для Захаряна?

— У меня как-то спрашивали про перспективы Влашича и Крала. Помните, что я сказал?

— Что шансы призрачные?

— Про Влашича говорил, что, в принципе, он подходит под АПЛ и у него есть еще какие-то шансы там закрепиться.

— Не вышло.

— Согласен. А в Крала я изначально не верил. Сразу вынес вердикт: затопчут, сомнут. И что мы видим? Не играет... Это все я говорю, параллельно перебрасывая мостик к Захаряну. Он должен быть готов к АПЛ даже не на 100, а на 200 процентов!

В любом случае желаю Арсену одержать победу, закрепиться в «Челси». Но сейчас в лондонском клубе неимоверно сложный период...

Мнение Александра Елагина о&nbsp;возможном переходе Арсена Захаряна в &laquo;Челси&raquo;. «Не рановато ли Захаряну в «Челси»? Аршавин уезжал в «Арсенал» на пике». Мнение Елагина
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

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