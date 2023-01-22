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Валерий Новиков: «Никто не удивится, если «Зенит» продлит контракт с Михаилом Кержаковым»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слухи о том, что «Зенит» может продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым, которому в январе исполнится 36 лет.

— Я не удивлюсь, если они продлят контракт, да и никто, пожалуй, не удивится. У «Зенита» была некая чехарда с выбором первого номера, но они сделали ставку на Кержакова, который проводит достаточно ровный сезон. Конечно, в футболе всякое бывает, клубы постоянно ищут новые кадры, и «Зенит» в ближайшее время теоретически может купить молодого и талантливого вратаря, но пока ставка на Кержакова вполне логична, — сказал Новиков «РБ Спорт».

— Акинфеев и Кержаков уже возрастные голкиперы, но играют в основе. Еще недавно первым номером «Локомотива» был Гильерме. В чем секрет успеха этих вратарей?

— Никакого секрета здесь нет, они просто качественно выполняют свою работу. Пусть они уже и не так молоды, но ребята хорошо справляются с поставленными задачами. Позиция вратаря — очень важная на футбольном поле, никто просто так футболиста на эту позицию выпускать не будет, — сказал Новиков.

Контракт Михаила Кержакова с «Зенитом» истекает летом этого года. В текущем сезоне на счету голкипера 14 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-nikto-ne-udivitsya-esli-zenit-prodlit-kontrakt-s-mihailom-kerzhakovy-m/

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Михаил Кержаков
ФК Зенит
Валерий Новиков
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
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12
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