Валерий Новиков: «Никто не удивится, если «Зенит» продлит контракт с Михаилом Кержаковым»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слухи о том, что «Зенит» может продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым, которому в январе исполнится 36 лет.

— Я не удивлюсь, если они продлят контракт, да и никто, пожалуй, не удивится. У «Зенита» была некая чехарда с выбором первого номера, но они сделали ставку на Кержакова, который проводит достаточно ровный сезон. Конечно, в футболе всякое бывает, клубы постоянно ищут новые кадры, и «Зенит» в ближайшее время теоретически может купить молодого и талантливого вратаря, но пока ставка на Кержакова вполне логична, — сказал Новиков «РБ Спорт».

— Акинфеев и Кержаков уже возрастные голкиперы, но играют в основе. Еще недавно первым номером «Локомотива» был Гильерме. В чем секрет успеха этих вратарей?

— Никакого секрета здесь нет, они просто качественно выполняют свою работу. Пусть они уже и не так молоды, но ребята хорошо справляются с поставленными задачами. Позиция вратаря — очень важная на футбольном поле, никто просто так футболиста на эту позицию выпускать не будет, — сказал Новиков.

Контракт Михаила Кержакова с «Зенитом» истекает летом этого года. В текущем сезоне на счету голкипера 14 матчей в РПЛ.