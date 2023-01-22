Анзор Кавазашвили назвал Галицкого лучшим футбольным руководителем в России

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал лучшего российского футбольного президента.

«Лучший российский футбольный президент в истории — Сережа Галицкий, это однозначно. Федун находится в первой пятерке. То, что Леонид сделал для клуба, — бесценно. Считаю, что нужно повесить табличку на стадионе «Спартака»: «Это построил Леонид Федун». Да, бывали у него ошибки, но он подарил болельщикам то, чего у них никогда не было — стадион.

А Галицкий может являться вообще в списке лучших в мире. Все за свои деньги — молодец. Федун также уделял внимание ветеранам всегда — звал на мероприятия, спасибо ему за это», — заявил Кавазашвили «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает восьмое место в РПЛ, а «Спартак» располагается на второй строчке.