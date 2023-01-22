Стрепетов: «К Кержакову отношусь с большим уважением, но хочется пожелать Васютину побороться в этой конкуренции»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал ситуацию с вратарской позицией в команде.

Накануне стало известно, что «Зенит» может предложить новый контракт Михаилу Кержакову. Кроме того, летом заканчивается соглашение и у Александра Васютина.

— Михаил заслужил продление контракта своей игрой. На данный момент он является для «Зенита» номером один. В любом случае, такой опытный игрок, с таким стажем — это и резерв, и возможность у него чему-то поучиться молодым. Так что, думаю, «Зенит» обязательно переподпишет с ним соглашение, — сказал Стрепетов «РБ Спорт».

— Но при этом, клуб будет искать кого-то на эту позицию?

— Такая селекционная работа наверняка ведется. Посмотрим, как проведет сборы Васютин, как эту работу оценит тренерский штаб «Зенита». Но перед клубом явно стоит задача — получить вратаря номер один. Про Васютина мы в последнее время говорим много, он объехал уже почти всю Скандинавию, но сейчас на сборах, повторюсь, он должен доказать свою состоятельность и претендовать не на «номер два», а на «номер один». К Кержакову я отношусь с большим уважением, но хочется пожелать Васютину побороться в этой конкуренции и подписать новый контракт с «Зенитом». Не получится — будем искать вратаря в основной состав.

— Кого, например?

— Давно ходят разговоры, что «Зенит» рассматривает Сафонова. Мы видим, что у него сейчас есть определенный спад, но у вратарей это бывает. Из российских голкиперов — это единственная перспектива. Брать легионера на эту позицию — полагаю, клубу не интересно. Хотя Иван мне очень нравился, я был уверен, что он останется. Но сейчас с иностранцами сложная ситуация, неизвестно, что дальше будет.