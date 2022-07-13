Экс-главный тренер «Уфы» Стукалов предположил, где Агаларов проявить себя лучше всего
Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о будущем нападающего Гамида Агаларова.
Сообщалось, что 21-летний россиянин близок к переходу в «Ахмат», а также в португальский «Маритиму».
«Выбирая между Россией и Португалией, нужно оценивать все факторы. С одной стороны, вариант с «Маритиму» интересный, но нужно понять, как на него там рассчитывают, в какой футбол играет команда. «Ахмат» же больше подходит Гамиду по стилю игры, там присутствует высокий прессинг, вертикальная игра. К тому же Агаларов с такого же региона, как и «Ахмат», так что переход в грозненский клуб — это нормальный вариант», — цитирует Стукалова «Чемпионат».
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -