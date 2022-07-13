Экс-главный тренер «Уфы» Стукалов предположил, где Агаларов проявить себя лучше всего

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о будущем нападающего Гамида Агаларова.

Сообщалось, что 21-летний россиянин близок к переходу в «Ахмат», а также в португальский «Маритиму».

«Выбирая между Россией и Португалией, нужно оценивать все факторы. С одной стороны, вариант с «Маритиму» интересный, но нужно понять, как на него там рассчитывают, в какой футбол играет команда. «Ахмат» же больше подходит Гамиду по стилю игры, там присутствует высокий прессинг, вертикальная игра. К тому же Агаларов с такого же региона, как и «Ахмат», так что переход в грозненский клуб — это нормальный вариант», — цитирует Стукалова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.