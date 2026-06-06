Андреева в двух сетах победила Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции 2026 года.

В финале «Ролан Гаррос» восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 23 минуты. Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 114-й ракетки мира Хвалиньской ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

24-летняя Хвалиньска начала выступление на «Ролан Гаррос» с квалификации и стала вторым квалифаером в Открытой эре, вышедшим в финал «Шлема». За карьеру она побеждала только на турнирах WTA 125 и ITF.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Мирра Андреева (Россия, 8) — Майя Хвалиньска (Польша, Q) — 6:3, 6:2

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