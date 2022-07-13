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Азмун — о переходе в «Байер»: «Было предложение из России, но я понимал, что хочу играть в Европе»

Азмун рассказал, что получил предложение от команды РПЛ перед уходом из «Зенита»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что получил предложение от команды РПЛ перед уходом из питерского клуба.

«Мне 27 лет, — цитирует Sport24 Азмуна. — Я хотел играть в Европе, в бундеслиге. Это очень высокий уровень. Плюс в России я уже добился всего. Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов. Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги. Но я понимал, что хочу играть в Европе».

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-13-azmun-u-menya-bylo-yeshche-odno-predlozheniye-iz-rossii-i-oni-tozhe-predlagali-sumasshedshiye-dengi
Сердар Азмун
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