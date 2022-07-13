Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что получил предложение от команды РПЛ перед уходом из питерского клуба.

«Мне 27 лет, — цитирует Sport24 Азмуна. — Я хотел играть в Европе, в бундеслиге. Это очень высокий уровень. Плюс в России я уже добился всего. Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов. Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги. Но я понимал, что хочу играть в Европе».

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.