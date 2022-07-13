Азмун — о переходе в «Байер»: «Было предложение из России, но я понимал, что хочу играть в Европе»
Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что получил предложение от команды РПЛ перед уходом из питерского клуба.
«Мне 27 лет, — цитирует Sport24 Азмуна. — Я хотел играть в Европе, в бундеслиге. Это очень высокий уровень. Плюс в России я уже добился всего. Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов. Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги. Но я понимал, что хочу играть в Европе».
30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
|И
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -