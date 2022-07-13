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13 июля, 23:51

Источник: 18-летний полузащитник «Крыльев» перейдет в «Сочи»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко перейдет в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, после оформления трансфера 18-летний россиянин продолжит выступать за самарский клуб, но уже на правах аренды сроком на 1 год.

В прошлом сезоне Коваленко провел за «Крылья Советов» 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kovalenko-stanet-igrokom-sochi/
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