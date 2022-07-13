Источник: 18-летний полузащитник «Крыльев» перейдет в «Сочи»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко перейдет в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, после оформления трансфера 18-летний россиянин продолжит выступать за самарский клуб, но уже на правах аренды сроком на 1 год.

В прошлом сезоне Коваленко провел за «Крылья Советов» 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.