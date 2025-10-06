Абаскаль о поражении «Спартака» в дерби с ЦСКА: «На такие матчи нужно выходить с яростью и характером»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился с «СЭ» мнением о поражении красно-белых от ЦСКА (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

«ЦСКА с первых минут лучше понял, как играть в дерби, и сумел выйти вперед, несмотря на две травмы, удержал результат до конца матча, одержав победу. Такие матчи отличаются от других, на них нужно выходить с яростью и характером», — сказал Абаскаль «СЭ».

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ, армейцы идут на первом месте в турнирной таблице с 24 очками. «Спартак» с 18 очками занимает шестую строчку.