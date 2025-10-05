«Балтика» установила рекорд для новичков РПЛ по пропущенным голам

«Балтика» пропустила шесть голов в 11 турах чемпионата России сезона-2025/26.

Как сообщает Opta Sports, этот показатель является рекордом среди новичков РПЛ. Еще ни одна команда, поднявшаяся в высший дивизион из первой лиги, не пропускала так мало голов после первых 11 туров.

По восемь мячей пропускали «Анжи»-2000, «Химки»-2007 и «Ростов»-2009.

Также у «Балтики» лучший результат по пропущенным голам среди всех команд чемпионата России в нынешнем сезоне.

Калининградцы набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.