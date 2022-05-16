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Сегодня, 16:00

Семин оценил перспективы «Динамо» завоевать серебро в чемпионате России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил перспективы «Динамо» завоевать серебряные медали в чемпионате России.

«Давайте подождем. Для «Динамо» очень важна последняя игра в чемпионате. Важен Кубок России. Будет успех — можем сказать, что все замечательно, молодцы. Не будет успеха — будут вопросы. Вот и все, ситуация простая. Каждый раз оценивается через призму турнирной таблицы и завоевания наград. Вот и все», — сказал Семин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» также с 53 баллами располагается на третьей позиции, уступая москвичам по дополнительным показателям.

ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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