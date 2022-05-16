Семин оценил перспективы «Динамо» завоевать серебро в чемпионате России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил перспективы «Динамо» завоевать серебряные медали в чемпионате России.

«Давайте подождем. Для «Динамо» очень важна последняя игра в чемпионате. Важен Кубок России. Будет успех — можем сказать, что все замечательно, молодцы. Не будет успеха — будут вопросы. Вот и все, ситуация простая. Каждый раз оценивается через призму турнирной таблицы и завоевания наград. Вот и все», — сказал Семин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» также с 53 баллами располагается на третьей позиции, уступая москвичам по дополнительным показателям.