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Сегодня, 16:47

Предприниматель Малофеев считает, что Федуну нужно взять управление «Спартаком» в свои руки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский предприниматель и болельщик «Спартака» Константин Малофеев считает, что владельцу красно-белых Леониду Федуну нужно самостоятельно принимать решения в клубе.

«Работа Ваноли в «Спартаке»? Вы знаете, у нас традиция отправлять разных «трениришек» назад домой, а потом оказывается, что они выигрывают разные кубки у себя на родине. В качестве примера хочу привести Эмери. Поэтому мне кажется, что дело сейчас уже не в тренере. Дело в том, что акционеру нужно определиться и связать свою судьбу с клубом. Он должен принимать решения сам, должен сам фактически стать генеральным директором, вложиться в клуб эмоционально, так, как, например, в свое время делал Гинер, так, как это делает Галицкий. Вот тогда возможны результаты, которых мы все ждем», — приводит «РБ Спорт» слова Малофеева.

Также предприниматель выразил надежду на то, что «Спартак» выиграет БЕТСИТИ Кубок России и сгладит впечатления от неудачного выступления в чемпионате России.

«В год столетия команды сезон, конечно, не обрадовал. Что касается будущего, это зависит от игры, в том числе, с «Динамо» в финале Кубка, потому что болельщики ждут и заслужили хотя бы один трофей. «Динамо» нам по силам, будем надеться, что 29 мая в «Лужниках» нас ждет победа», — добавил Малофеев.

«Спартак» перед последним туром Тинькофф РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице с 38 очками в 29 играх. В последнем туре красно-белые сыграют с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-malofeev-o-spartake-aktsioneru-nuzhno-opredelit-sya-i-svyazat-svoyu-sud-bu-s-klubom-on-dolzhen-prinimat-resheniya-sam/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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