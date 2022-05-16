Предприниматель Малофеев считает, что Федуну нужно взять управление «Спартаком» в свои руки

Российский предприниматель и болельщик «Спартака» Константин Малофеев считает, что владельцу красно-белых Леониду Федуну нужно самостоятельно принимать решения в клубе.

«Работа Ваноли в «Спартаке»? Вы знаете, у нас традиция отправлять разных «трениришек» назад домой, а потом оказывается, что они выигрывают разные кубки у себя на родине. В качестве примера хочу привести Эмери. Поэтому мне кажется, что дело сейчас уже не в тренере. Дело в том, что акционеру нужно определиться и связать свою судьбу с клубом. Он должен принимать решения сам, должен сам фактически стать генеральным директором, вложиться в клуб эмоционально, так, как, например, в свое время делал Гинер, так, как это делает Галицкий. Вот тогда возможны результаты, которых мы все ждем», — приводит «РБ Спорт» слова Малофеева.

Также предприниматель выразил надежду на то, что «Спартак» выиграет БЕТСИТИ Кубок России и сгладит впечатления от неудачного выступления в чемпионате России.

«В год столетия команды сезон, конечно, не обрадовал. Что касается будущего, это зависит от игры, в том числе, с «Динамо» в финале Кубка, потому что болельщики ждут и заслужили хотя бы один трофей. «Динамо» нам по силам, будем надеться, что 29 мая в «Лужниках» нас ждет победа», — добавил Малофеев.

«Спартак» перед последним туром Тинькофф РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице с 38 очками в 29 играх. В последнем туре красно-белые сыграют с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 (мск).