Предприниматель Малофеев считает, что Федуну нужно взять управление «Спартаком» в свои руки
Российский предприниматель и болельщик «Спартака» Константин Малофеев считает, что владельцу красно-белых Леониду Федуну нужно самостоятельно принимать решения в клубе.
«Работа Ваноли в «Спартаке»? Вы знаете, у нас традиция отправлять разных «трениришек» назад домой, а потом оказывается, что они выигрывают разные кубки у себя на родине. В качестве примера хочу привести Эмери. Поэтому мне кажется, что дело сейчас уже не в тренере. Дело в том, что акционеру нужно определиться и связать свою судьбу с клубом. Он должен принимать решения сам, должен сам фактически стать генеральным директором, вложиться в клуб эмоционально, так, как, например, в свое время делал Гинер, так, как это делает Галицкий. Вот тогда возможны результаты, которых мы все ждем», — приводит «РБ Спорт» слова Малофеева.
Также предприниматель выразил надежду на то, что «Спартак» выиграет БЕТСИТИ Кубок России и сгладит впечатления от неудачного выступления в чемпионате России.
«В год столетия команды сезон, конечно, не обрадовал. Что касается будущего, это зависит от игры, в том числе, с «Динамо» в финале Кубка, потому что болельщики ждут и заслужили хотя бы один трофей. «Динамо» нам по силам, будем надеться, что 29 мая в «Лужниках» нас ждет победа», — добавил Малофеев.
«Спартак» перед последним туром Тинькофф РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице с 38 очками в 29 играх. В последнем туре красно-белые сыграют с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).
Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0