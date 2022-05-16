Экс-игрок ЦСКА Малюков: «Березуцким надо доверять и дать им поработать»

Бывший футболист ЦСКА Олег Малюков поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого и его брата Василия Березуцкого в тренерском штабе армейцев.

«В концовке чемпионата важен настрой на матчи. Судя по составу, у ЦСКА не все здоровы, есть проблемы, поэтому ставят молодых футболистов. Это одна из причин такого спада армейцев. Стоит ли дать Березуцким шанс? Футболисты ЦСКА и тренеры находятся в начале пути. Только руководство будет решать, что делать. Березуцкие недавно начали работать тренерами и сами должны сделать выводы из ситуации. Я считаю, братьям надо доверять и дать поработать», — приводит «РБ Спорт» слова Малюкова.

Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с лета 2021 года, Василий Березуцкий присоединился к тренерскому штабу брата во время зимнего перерыва в сезоне-2021/22.

За тур до конца чемпионата России-2021/22 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками в 29 матчах. В последних 8 играх во всех турнирах команда одержала 1 победу, 2 раза сыграла вничью и 5 раз потерпела поражение.