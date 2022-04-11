«Ахмат» выкупит у «Краснодара» права на полузащитника Уткина

«Ахмат» принял решение выкупить контракт, находящегося в аренде полузащитника Даниила Уткина — у «Краснодара». Сумма сделки составит 3 миллиона евро, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Этот факт подтвердил генеральный директор клуба из Грозного Ахмед Айдамиров.

«Да, действительно мы приняли решение выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона евро», — сказал функционер.

22-летний Уткин в этом сезоне забил 8 голов в 23 матчах Тинькофф РПЛ. При этом пять раз он отличался со штрафных ударов.

Чаще со штрафных за сезон забивали лишь два футболиста — Ролан Гусев (6 мячей, ЦСКА, 2002 год) и Александр Алиев (7 голов, «Локомотив», 2010 год).