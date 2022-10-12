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12 октября, 16:29

Юран: «Промес — легенда «Спартака»? Аккуратнее с такими словами»

Юран не считает Промеса легендой «Спартака»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о значимости нападающего Квинси Промеса для «Спартака».

«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратнее с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени. Я бы не стал возводить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок, это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить», — цитирует Юрана Sport24.

Ранее Промес отметился 2 забитыми мячами в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

30-летний Промес в текущем сезоне провел 16 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-12-yuran-o-promese-kvinsi-zhivet-rezultatom-takoye-otnosheniye-inostrantsa-k-delu-nuzhno-stavit-v-primer
Квинси Промес
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
19
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
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16.10 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
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Спартак

 5
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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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