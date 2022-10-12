Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о значимости нападающего Квинси Промеса для «Спартака».

«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратнее с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени. Я бы не стал возводить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок, это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить», — цитирует Юрана Sport24.

Ранее Промес отметился 2 забитыми мячами в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

30-летний Промес в текущем сезоне провел 16 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.