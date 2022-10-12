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12 октября, 16:39

Юран — об отстранении трех футболистов «Химок»: «Произошедшее для меня дикость»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отстранение трех футболистов подмосковного клуба от тренировок с командой.

«Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать. Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходит ни одна мысль, — цитирует Sport24 Юрана. — Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками... Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло».

В понедельник, 10 октября, стало известно, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-12-yuran-ob-otstranenii-trekh-futbolistov-khimok-dlya-menya-eto-dikost-tak-razbrasyvatsya-osnovnymi-igrokami
Сергей Юран
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
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Торпедо – Локомотив
 - : -
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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