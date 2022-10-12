Сергей Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.
Как и сообщал «СЭ», главным арбитром встречи ЦСКА — «Спартак» назначен Сергей Карасев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Алексей Амелин, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Максим Гаврилин.
Все назначения судей на матчи 13-го тура РПЛ:
14 октября (пятница)
«Ростов» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.
15 октября (суббота)
«Торпедо» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.
«Химки» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Алексей Резников.
16 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Нижний Новгород» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1