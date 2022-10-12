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Судейство

12 октября, 16:21

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 13-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», главным арбитром встречи ЦСКА — «Спартак» назначен Сергей Карасев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Алексей Амелин, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Максим Гаврилин.

Все назначения судей на матчи 13-го тура РПЛ:

14 октября (пятница)

«Ростов» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.

15 октября (суббота)

«Торпедо» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

«Химки» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Алексей Резников.

16 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Нижний Новгород» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.

Источник: https://rfs.ru/news/216868
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
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Локомотив

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