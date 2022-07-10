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Сегодня, 15:17

«Оренбург» подписал бывшего форварда КАМАЗа Акосту

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Оренбург» объявил о подписании контракта с нападающим Диего Акостой.

Срок контракта с 19-летним парагвайцем не уточняется.

Предыдущим клубом Акосты был КАМАЗ. Футболист выступал за клуб с февраля 2022 года, он принял участие в 11 матчах и не отличился результативными действиями.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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