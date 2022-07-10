«Оренбург» подписал бывшего форварда КАМАЗа Акосту
«Оренбург» объявил о подписании контракта с нападающим Диего Акостой.
Срок контракта с 19-летним парагвайцем не уточняется.
Предыдущим клубом Акосты был КАМАЗ. Футболист выступал за клуб с февраля 2022 года, он принял участие в 11 матчах и не отличился результативными действиями.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
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8
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|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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