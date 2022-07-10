«Оренбург» подписал бывшего форварда КАМАЗа Акосту

«Оренбург» объявил о подписании контракта с нападающим Диего Акостой.

Срок контракта с 19-летним парагвайцем не уточняется.

Предыдущим клубом Акосты был КАМАЗ. Футболист выступал за клуб с февраля 2022 года, он принял участие в 11 матчах и не отличился результативными действиями.