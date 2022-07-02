Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение полузащитника Алекса Крала приостановить контракт с московским клубом. По его мнению, уход 24-летнего чеха не является потерей для красно-белых.

«Уход Крала из «Спартака» — не потеря, потому что он почти не играл, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — С одним тренером сидел на скамейке, со вторым вроде начал появляться, но затух опять. Я говорю, странные истории в клубе: сначала купят футболистов за большие деньги, а потом они не показывают ничего. История Алекса напоминает историю Тиля, про которого сейчас уже даже не вспоминают. А ведь обоих купили за очень большие деньги. Но не удивлюсь, если он проявит-таки себя где-то в европейском клубе, все-таки основной игрок сборной Чехии».

1 июля «Спартак» объявил о приостановке контракта с Кралом до 30 июня 2023 года. Ранее полузащитник выступал на правах аренды за «Вест Хэм».

Напомним, что чех перешел в московский клуб из пражской «Славии» летом 2019 года за 12 миллионов евро. Всего в составе красно-белых он провел 60 матчей и не отметился результативными действиями.