Гаранин — о переговорах с «Сочи»: «У меня даже семья об этом не знала»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин после победы над «Нижним Новгородом» (1:1, 4-2 по пен.) на «Кубке Матч Премьер» рассказал подробности своего прихода в клуб РПЛ.

— Когда к вам впервые обратились «Сочи»? Разговоры шли очень давно.

— Нет, не давно. Был разговор за неделю до выхода из отпуска нашего клуба, где мы работали. Обсуждали, решали. Все было внутри. Было приятно, что не было спекуляций, никто не знал про это. Мы тихо и мирно общались, никто про это не знал. У меня даже семья об этом не знала. Решил устроить сюрприз? Да, когда определились, что можно об этом говорить, тогда и узнали.

— У вас не было лицензии, как шли переговоры?

— У меня и сейчас ее нет. Вы поймите, что я не главный тренер сейчас. Для нас это не проблема. Важно, чтобы внутри все отвечали за определенный вид работы. У нас уже есть главный тренер. Вы не знаете про него. Мы общаемся с ним, обсуждаем тренировочные моменты, детали. Он футбольный человек. Мы для него помощниками будем, — сказал Гаранин.

В прошлом сезоне Гаранин тренировал «Енисей», который занял пятое место в ФНЛ.