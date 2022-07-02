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Источник: «Краснодар» расторг контракт с Намли

Сергей Разин
корреспондент
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«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Юнесом Намли, сообщает Voetbal International.

Соглашение с 28-летним датчанином рассчитано до лета 2023 года.

Намли выступает за «Краснодар» с лета 2019 года, однако с января 2020-го по декабрь 2021-го играл за «Колорадо», а затем был арендован роттердамской «Спартой». За российскую команду хавбек провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Юнес Намли
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