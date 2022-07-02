Источник: «Краснодар» расторг контракт с Намли
«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Юнесом Намли, сообщает Voetbal International.
Соглашение с 28-летним датчанином рассчитано до лета 2023 года.
Намли выступает за «Краснодар» с лета 2019 года, однако с января 2020-го по декабрь 2021-го играл за «Колорадо», а затем был арендован роттердамской «Спартой». За российскую команду хавбек провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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