Источник: «Краснодар» расторг контракт с Намли

«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Юнесом Намли, сообщает Voetbal International.

Соглашение с 28-летним датчанином рассчитано до лета 2023 года.

Намли выступает за «Краснодар» с лета 2019 года, однако с января 2020-го по декабрь 2021-го играл за «Колорадо», а затем был арендован роттердамской «Спартой». За российскую команду хавбек провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.