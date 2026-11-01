«Балтика» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Балтика» и «Акрон» сыграют в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 1 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Акрон» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru при наличии доступа к трансляции.

В 12-м туре «Балтика» на выезде сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), а «Акрон» дома победил московское «Динамо» (3:1).

После 12 матчей калининградцы набрали 14 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Тольяттинский клуб с 12 очками располагается на 11-й строчке.