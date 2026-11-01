Министр спорта Оренбургской области надеется, что Ахметзянов останется в клубе до конца сезона

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на фоне интереса к специалисту со стороны клубов РПЛ.

«Надеемся, что он еще поработает и тот рисунок игры, который при нем приобрела команда, сохранится. Нам бы хотелось, чтобы команда была едина до конца сезона. А смена тренера влечет изменения, которых нам бы в середине сезона не хотелось», — сказал Панькин «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Ахметзянову со стороны «Рубина» и «Ахмата».

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