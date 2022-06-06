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Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных решений»

Владелец «Спартака» заявил, что судья выдумал пенальти в ворота команды в финале Кубка
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об эмоциях, которые испытал, когда в добавленное ко второму тайму время финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) в ворота красно-белых был назначен пенальти.

«Честно говоря, я матерился. Было даже немного неудобно, потому что рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны. А я весь на эмоциях...

Я понимал, что пенальти нет. Я потом подошел специально и спросил у Руслана (Литвинова. — Прим. «СЭ): "Что было?" Он говорит: «Я посмотрел — никого нет. Подпрыгнул». И в этот момент игрок «Динамо» подсунул голову.

То же самое было в игре с «Ростовом», если помните. Нападающий специально цепляется за ногу и падает. Футбольные хитрости, к сожалению. Не очень честная игра.

Пенальти в матче с «Динамо» не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хочешь его поставить. Я говорил, что эта игра была как весь чемпионат в разрезе. Вот именно это.

Я понимаю, что со мной будут спорить. Но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, решений. Я могу по каждому эпизоду показать нарезки. К сожалению, такова судьба «Спартака», — сказал Федун на клубном YouTube-канале.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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3
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