Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:37

Черышев — о результативности Соболева в «Зените»: «Рауль как-то не мог забить за «Реал» четыре месяца»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев оценил выступление форварда Александра Соболева за «Зенит».

«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. Хотя команда создавала ему моменты. И это в «Реале»! Бывает такое, что мяч просто не идет в ворота. Ну просто не фарт. Тут тебя судьба проверяет на прочность. Сломаешься — слетишь и сядешь на банку. Соболеву нужно время. Пускай он продолжает работать, пускай старается. Гол к нему обязательно придет. Придет и раскрепостит его. Пресса очень давит на него, это негативно сказывается на футболисте. Никто не смотрит, какой объем работы он выполняет», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе этого года. 27-летний футболист провел за сине-бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Черышев
Читайте также
США провели первый успешных перехват баллистической ракеты
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Популярное видео
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: карьера в Санкт-Петербурге после Москвы
Дуглас Сантос заявил, что Соболев еще принесет пользу «Зениту»
Форвард «Зенита» Педро: «В команде всегда будут поддерживать Соболева, забивает он или нет»
Первый тренер Соболева: «Может, он много думает, что надо забить, отвлекается... В новом году все будет нормально»
Орлов о победе «Зенита»: «За какие заслуги в старт попадает Соболев? Так играют на первенстве водокачки!»
Семшов: «Не могу сказать, что Соболев играет неудовлетворительно»
Соболев похвастался эффектным голом сына: «Когда пошел не в отца»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Парфенов — о возможном назначении Кагигао в «Спартак»: «Нужно доверять российским специалистам»

Агент Помазуна: «Есть понимание, с кем Илья поедет на зимние сборы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости