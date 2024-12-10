Агент Помазуна: «Есть понимание, с кем Илья поедет на зимние сборы»
Агент Алексей Сафонов заявил, что у него есть понимание, с каким клубом вратарь Илья Помазун начнет зимние сборы.
28-летний голкипер был отстранен от тренировок с ЦСКА после интервью, в котором он высказался о возможном переходе в «Спартак».
«Понимание есть, но углубляться в эту тему пока не хочу», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.
Источник: РБ Спорт
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|39
|
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|11
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|3
|36-14
|37
|
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|35
|
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|5
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|35
|
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|
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|4
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|3
|7
|8
|22-35
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|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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