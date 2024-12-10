Агент Помазуна: «Есть понимание, с кем Илья поедет на зимние сборы»

Агент Алексей Сафонов заявил, что у него есть понимание, с каким клубом вратарь Илья Помазун начнет зимние сборы.

28-летний голкипер был отстранен от тренировок с ЦСКА после интервью, в котором он высказался о возможном переходе в «Спартак».

«Понимание есть, но углубляться в эту тему пока не хочу», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.