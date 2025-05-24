Манише: «Верю, что однажды «Динамо» станет чемпионом»

Бывший футболист «Динамо» Манише в разговоре с «СЭ» высказался возможном чемпионстве бело-голубых.

— «Динамо» уже почти 50 лет не может завоевать титул. Что, по-вашему, нужно, чтобы стать чемпионом?

— Это непросто, потому что есть такие клубы, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» — очень мощные команды. Но «Динамо» развивается, становится все сильнее. Думаю, в будущем клуб может претендовать на титул. Футбол — это всегда неожиданность. Я очень хочу и верю, что однажды «Динамо» станет чемпионом.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.