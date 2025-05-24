Манише назвал стадион «Динамо» лучшим в мире

Бывший футболист «Динамо» Манише в разговоре с «СЭ» поделился мнением о «ВТБ Арене».

— Как считаете, стадион «Динамо» можно сравнить с аренами английской премьер-лиги?

— Конечно! Это лучший стадион мира, с очень сильной инфраструктурой. Там потрясающие условия для всех, кто любит футбол. Я рад, что клуб так преобразился по сравнению с тем, что было.

— Хотели бы побывать на матче «Динамо» сейчас?

— Недавно я только смог посмотреть на стадион снаружи — приехал слишком поздно. Но однажды обязательно приду на матч, чтобы увидеть все изнутри.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.