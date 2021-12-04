Айртон получил памятный подарок за сотый матч в футболке «Спартака»
Защитник «Спартак» Лукас Айртон перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» получил памятный подарок в виде футболке с цифрой 100 в рамке.
Встреча с «Наполи» (2:1) в Лиге Европы стал для 24-летнего бразильца сотым в футболке «Спартака».
В этом сезоне Айртон провел 21 матче за клуб во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдпл 1 передачу. За «Спартак» он выступает с 2019 года (83 матча и 3 гола).
Подарок Айртону в честь 100 матчей за «Спартак» ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
Дальше — больше! ?? pic.twitter.com/KJHGIs9Akk
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