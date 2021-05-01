Бывший футболист ЦСКА не считает замену Гончаренко на Олича ошибкой

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью армейцев в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Считаю, что в эпизоде с Кучаевым справедливо не назначили 11-метровый. А так, наша большая беда то, что выдающихся футболистов у нас нет, все на среднем уровне. Раньше на футбол ходили, как в театр, а сейчас все играют одинаково. В принципе ЦСКА неплохо смотрелся, играли средне», — сказал «СЭ» Пономарев.

Пономарев отметил, что футболисты ЦСКА стали играть продольными передачами, а это дает возможность атаковать.

«Не считаю ошибкой смену тренера по ходу сезона, потому что раньше был просто застой, а сейчас хоть какая-то атакующая мощь у них есть. Отмечу еще Беленова, хорошо сыграл. Результат закономерный», — добавил Пономарев.

ЦСКА с 47 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 21 баллом находится в зоне вылета и располагается на 15-м месте.

(Екатерина Звенигородская)