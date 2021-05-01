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Гончаренко — о матче с «Сочи»: «На этом стадионе нельзя плохо играть»

18:55
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о настрое команды на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

«С турнирной точки зрения этот матч мало что значит для нас. Но все должны уважать болельщиков. На этом стадионе нельзя плохо играть. Нужно побеждать и перекидывать мостик на следующий сезон.

Мы находим какие-то сочетания. Пробуем игроков на разных позициях. Что-то получается, что-то — нет», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Краснодар — Сочи

 

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