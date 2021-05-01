Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в «Спартаке»
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в московском клубе.
Ранее, 30 апреля, в Telegram-канале BlackMirror появилась информация, что Газизов зарабатывал в московском клубе более 7,5 миллиона рублей в месяц.
— Очень много идет в интернете сливов по поводу зарплат. Как к этому относитесь?
— Это один из вариантов моей работы. Я понимаю, кто-то мне мешает и кому-то я не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Думаю, я один из самых лучших.
Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер снова занимает пост генерального директора «Уфы».
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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