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Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в «Спартаке»

19:04
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о своей зарплате в московском клубе.

Ранее, 30 апреля, в Telegram-канале BlackMirror появилась информация, что Газизов зарабатывал в московском клубе более 7,5 миллиона рублей в месяц.

— Очень много идет в интернете сливов по поводу зарплат. Как к этому относитесь?

— Это один из вариантов моей работы. Я понимаю, кто-то мне мешает и кому-то я не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Думаю, я один из самых лучших.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер снова занимает пост генерального директора «Уфы».

(Артем Бухаев)

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