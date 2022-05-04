Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об возможном увольнении тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Когда мы слышим «Спартак», то однозначно сразу появляются множество слухов, разговоров и фамилий. Как это воспринимать? Не знаю. За полтора года поменялось три тренерских штаба, а сейчас еще и это. Иностранцы уезжают, может с этим связано, Ваноли тоже может подумывает о том, как уехать. Если слух пошел, значит какие-то разговоры ведутся опять. Если придет Осинькин, с «Крыльев» приедут человек семь. Сильно ли повлияет уход Ваноли? Не думаю. Заметьте, что три месяца назад ушел Руй Витория и все уже забыли. Сейчас думать нужно не о том, кто уйдет, а кто придет. Думать совсем о другом нужно», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее появилась информация, что руководство клуба разочаровано работой Ваноли и ему ищут замену. Среди кандидатов назывались Игорь Осинькин, Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. При 49-летнем итальянском специалисте команда провела 11 официальных матчей во всех турнирах (5 побед, 4 поражения, 2 ничьи).