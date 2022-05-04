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Мостовой — о Ваноли: «Если слух об увольнении прошел, значит такие разговоры ведутся»

Мостовой отреагировал на информацию об возможном увольнении тренера «Спартака» Ваноли
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об возможном увольнении тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Когда мы слышим «Спартак», то однозначно сразу появляются множество слухов, разговоров и фамилий. Как это воспринимать? Не знаю. За полтора года поменялось три тренерских штаба, а сейчас еще и это. Иностранцы уезжают, может с этим связано, Ваноли тоже может подумывает о том, как уехать. Если слух пошел, значит какие-то разговоры ведутся опять. Если придет Осинькин, с «Крыльев» приедут человек семь. Сильно ли повлияет уход Ваноли? Не думаю. Заметьте, что три месяца назад ушел Руй Витория и все уже забыли. Сейчас думать нужно не о том, кто уйдет, а кто придет. Думать совсем о другом нужно», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее появилась информация, что руководство клуба разочаровано работой Ваноли и ему ищут замену. Среди кандидатов назывались Игорь Осинькин, Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. При 49-летнем итальянском специалисте команда провела 11 официальных матчей во всех турнирах (5 побед, 4 поражения, 2 ничьи).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
2
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
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П
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