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КДК РФС рассмотрит эпизод с заходом генерального директора «Химок» Габулова в судейскую после матча с «Уфой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен заход генерального директора «Химок» Владимира Габулова в судейскую после матча с «Уфой» (1:1).

«В рапорте присутствует запись о том, что генеральный директор «Химок» Владимир Габулов без разрешения заходил в судейскую. Мы рассмотрим это дисциплинарное нарушение. Также рассмотрим неподобающие поведение клуба «Химки», удаления Юрана и Набиулина. Мы запросили документы у «Уфы» по медицинскому заключению о состоянии здоровья Беленова», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе из-за инцидента.

Матч «Химки» — «Спартак» пройдет 21 мая.

Владимир Габулов
ФК Уфа
ФК Химки
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