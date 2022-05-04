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Булыкин — о матче «Краснодар» — «Локомотив»: «Фаворита нет, команды определят, кто займет пятое место»

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Думаю, что сегодня команды определят, кто по итогам чемпионата будет на пятом месте. Хотя оно, как и четвертое, ничего не дает, — цитирует Булыкина «РБ Спорт». — Но в этом матче фаворита точно нет, шансы — 50 на 50. Молодежь «Краснодара»? Я давно говорил, что нужно доверять своим молодым игрокам. Есть куда расти, ребята молодцы. Многие хотят купить иностранцев, а они, как показывает практика, просто занимают места российских футболистов. Я давно хотел, чтобы в клубах играло как можно больше россиян. Посмотрим, как это будет реализовано в дальнейшем. Скорее всего, сейчас, после бана от УЕФА, мы будем больше видеть молодых россиян в наших клубах».

«Краснодар» с 42 очками идет пятым в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает строчку ниже, имея в активе 41 очко.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 4 мая. Начало встречи — в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-o-matche-krasnodara-s-lokomotivom-favorita-net-no-komandy-opredelyat-kto-zajmet-pyatoe-mesto/
Дмитрий Булыкин
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