Бывший арбитр РПЛ Николаев рассказал о своей готовности к работе на ретро-матче «Спартака» и «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности к работе на ретро-матче. В этой встрече примут участие легендарные игроки «Зенита» и «Спартака».

«Я готов. Я стараюсь держать себя всегда в форме. Этот матч действительно будет очень интересным — выйдут настоящие легенды недавнего прошлого. Футболисты, на которых выросло целое поколение», — сказал Николаев «СЭ».

Матч запланирован на 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в преддверии Суперкубка страны.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля.