Бывший арбитр РПЛ Николаев — о ретро-матче: «Я готов, если согласился! Всегда стараюсь держать себя в форме»
Бывший арбитр РПЛ Николаев рассказал о своей готовности к работе на ретро-матче «Спартака» и «Зенита»
Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности к работе на ретро-матче. В этой встрече примут участие легендарные игроки «Зенита» и «Спартака».
«Я готов. Я стараюсь держать себя всегда в форме. Этот матч действительно будет очень интересным — выйдут настоящие легенды недавнего прошлого. Футболисты, на которых выросло целое поколение», — сказал Николаев «СЭ».
Матч запланирован на 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в преддверии Суперкубка страны.
Матч за Суперкубок России состоится 9 июля.
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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