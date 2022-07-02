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Бывший арбитр РПЛ Николаев — о ретро-матче: «Я готов, если согласился! Всегда стараюсь держать себя в форме»

Бывший арбитр РПЛ Николаев рассказал о своей готовности к работе на ретро-матче «Спартака» и «Зенита»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности к работе на ретро-матче. В этой встрече примут участие легендарные игроки «Зенита» и «Спартака».

«Я готов. Я стараюсь держать себя всегда в форме. Этот матч действительно будет очень интересным — выйдут настоящие легенды недавнего прошлого. Футболисты, на которых выросло целое поколение», — сказал Николаев «СЭ».

Матч запланирован на 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в преддверии Суперкубка страны.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля.

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