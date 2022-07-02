Валерий Масалитин оценил перспективы Федора Чалова в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возвращение нападающего Федора Чалова в московский клуб.

«Если Федотов будет использовать схему с одним нападающим, когда форвард должен вести верховую борьбу, скидывать мячи, то Федор вряд ли принесет пользу. Его наверняка будут ставить справа или слева, но это не его позиция.

Возможно, Федотов поменяет схему. Если команда будет играть на него, то Чалов умеет открываться в штрафную, может подставить голову, ногу. Надо, чтобы в клубе использовали сильные качества, тогда он принесет пользу. Он выполняет много черновой работы, но КПД стал у него маленьким. Ему надо сосредоточить свои усилия на завершающей стадии.

Станет ли для него возвращение в ЦСКА шагом назад? Он приобрел определенный опыт. Он должен себя здесь хорошо показывать, чтобы играть в Европе. Если будет хорошо играть, показывать максимальный результат, на него будет спрос», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Чалов находился в аренде в клубе «Базель». В швейцарском чемпионате россиянин принял участие в 16 матчах и сумел отличиться четыре раза, также в его активе две голевые передачи.