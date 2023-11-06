Лапочкин: «Пруцев почувствовал небольшой контакт и через паузу решил — надо упасть»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» работу главного судьи Павла Кукуяна в матче 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

«Было отличное судейство непростой и эмоциональной игры. Павел был на высоте! Красная карточка Хлусевичу — абсолютно верное решение. Фол был очевидно до штрафной площади, лишение явной возможности забить гол. Правильное решение», — сказал Лапочкин «СЭ».

Также экс-арбитр прокомментировал эпизод с падением полузащитника Даниила Пруцева в штрафной «Локомотива» на 71-й минуте игры.

«Нужно задать вопрос — от него ли упал Пруцев. Безусловно, контакт был. Миранчук показывает всем своими действиями, что он уходит от него и не хочет единоборства. Происходит соприкосновение, если оно явилось причиной падения, то Пруцев бы не смог продолжить движение. Думаю, он почувствовал небольшой контакт и через паузу решил, чего стоять — надо упасть. Но мне кажется, этот контакт не явился причиной падения. Пауза между ним и падением очень приличная. Арбитр видел момент очень хорошо, ВАР быстро проверил этот эпизод. Хороший пример работы судейской бригады», — добавил Лапочкин.

«Спартак» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 12 ноября на своем поле сыграет с «Ростовом».