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Сегодня, 11:20

Абаев считает Лантратова одним из сильнейших вратарей в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением об игре голкипера московского клуба Ильи Лантратова.

«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает «Локомотив», что приносит результаты. Пенальти берет. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей. Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался», — приводит ТАСС слова Абаева.

В текущем сезоне 27-летний Лантратов провел 14 игр в РПЛ, пропустил 18 мячей и 3 раза сохранял ворота в неприкосновенности.

В матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Железнодорожники с 21 очком занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/19211191
Илья Абаев
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
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 1 : 2
4.11 19:00
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 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
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ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
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Оренбург – Ростов
 - : -
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 - : -
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