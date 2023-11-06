Абаев считает Лантратова одним из сильнейших вратарей в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением об игре голкипера московского клуба Ильи Лантратова.

«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает «Локомотив», что приносит результаты. Пенальти берет. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей. Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался», — приводит ТАСС слова Абаева.

В текущем сезоне 27-летний Лантратов провел 14 игр в РПЛ, пропустил 18 мячей и 3 раза сохранял ворота в неприкосновенности.

В матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Железнодорожники с 21 очком занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.