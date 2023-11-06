Наумов: «А если бы Рыбчинский забил, что бы мы говорили про Абаскаля?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов уверен, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доработает до зимней паузы в чемпионате.

— Эта ничья «Спартака» в меньшинстве сократит в информационном пространстве количество разговоров об отставке Абаскаля?

— Где-то удача улыбнулась испанцу. По моментам «Локо» превзошел «Спартак». Я все никак не могу понять, как не попал в створ Рыбчинский... А забей он, и что бы мы сейчас говорили о главном тренере красно-белых? Такой результат пойдет Абаскалю в актив. Испанец доработает до зимы, а дальше уже руководство будет принимать решение. Посмотрим, как красно-белые проведут оставшиеся туры. Сейчас очень сложно что-либо прогнозировать в отношении «Спартака».

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Красно-белые на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.