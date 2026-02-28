«Краснодар» — «Ростов»: видео голов

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре чемпионата России — 2:1. Матч прошел на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Желто-синие с 51-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дмитрия Чистякова. В добавленное время у ростовчан прямую красную карточку получил Илья Вахания.

8-я минута. Эдуард Сперцян — 1:0

45+3-я минута. Алексей Миронов — 1:1

73-я минута. Никита Кривцов — 2:1