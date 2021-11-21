ЦСКА — «Химки»: Безбородов совершил серьезную ошибку, но потом правильно удалил игрока армейцев
На 12-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Химки» арбитр Владислав Безбородов, занимавший хорошую позицию, совершил серьезную ошибку, не зафиксировав фол Бруно Фукса. Игрок красно-синих в своей штрафной площади задержал рукой Кемаля Адеми.
Нападающий подмосковной команды находился в непосредственной близости от ворот Игоря Акинфеева, имел шанс замкнуть передачу и открыть счет. То есть защитник лишил его явной возможности забить гол.
В действия судьи вмешались его видеоассистенты Иван Сиденков и Алексей Стипиди. После этого арбитр сам посмотрел видеозапись и исправил свою ошибку: Безбородов указал на 11-метровую отметку и удалил Бруно Фукса.
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