Бывшие игроки «Спартака» и «Зенита» Видич и Лазович могли войти в штаб Николича в «Локомотиве»
21:50
По данным «СЭ», будущий главный тренер «Локомотива» Марко Николич предлагал войти в свой штаб двум бывшим футболистам, выступавшим в чемпионате России. Это экс-спартаковец Неманья Видич и экс-зенитовец Дарко Лазович.
Оба бывших игрока сборной Сербии, по нашей информации, отказались от предложения. Лазович является сейчас спортивным директором «Партизана».
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