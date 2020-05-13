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Бывшие игроки «Спартака» и «Зенита» Видич и Лазович могли войти в штаб Николича в «Локомотиве»

21:50
Неманья Видич. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Неманья Видич. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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По данным «СЭ», будущий главный тренер «Локомотива» Марко Николич предлагал войти в свой штаб двум бывшим футболистам, выступавшим в чемпионате России. Это экс-спартаковец Неманья Видич и экс-зенитовец Дарко Лазович.

Оба бывших игрока сборной Сербии, по нашей информации, отказались от предложения. Лазович является сейчас спортивным директором «Партизана».

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