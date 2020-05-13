«Заступитесь за Семина, иначе...» Фанаты «Локомотива» в соцсетях пишут всем игрокам

По данным «СЭ», многие игроки «Локомотива» стали сегодня получать многочисленные личные сообщения от фанатов клуба.

Болельщики в разной форме (просьба, требование или ультимативно) призывают заступиться за главного тренера Юрия Семина и упоминают, что иначе могут прекратить поддерживать команду и футболистов, приходить на стадион в случае расставания клуба с Семиным.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.