«Заступитесь за Семина, иначе...» Фанаты «Локомотива» в соцсетях пишут всем игрокам
21:40
По данным «СЭ», многие игроки «Локомотива» стали сегодня получать многочисленные личные сообщения от фанатов клуба.
Болельщики в разной форме (просьба, требование или ультимативно) призывают заступиться за главного тренера Юрия Семина и упоминают, что иначе могут прекратить поддерживать команду и футболистов, приходить на стадион в случае расставания клуба с Семиным.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.
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