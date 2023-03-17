Быстров: «Раньше за «Краснодаром» было интереснее наблюдать»

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

— «Краснодар» одержал первую победу за пять матчей. Но если раньше я симпатизировал этому клубу, то сейчас не за кого там болеть.

— Аналогично. Открыл состав, а там восемь иностранцев. Рамирес привозил, так и привозит, Кайо тоже самое. Остальной состав вообще не знаю. Они вообще не сильнее тех игроков, когда прижала необходимость и приходилось выпускать всех своих. Они также ошибались, но боролись за место в составе. Раньше, за «Краснодаром» было интереснее наблюдать. Сейчас не интересно смотреть на 8-9 иностранцев.

— «Краснодар» на седьмом месте, но может либо подняться до четвертого, либо упасть до десятого места.

— Не увидел по игре преимущество, которое помогло бы им подняться. Они не прибавляют, играют на одном уровне. На выезде с «Локомотивом» им будет трудно. Там Галактионов собрал команду, которая вдевятером выигрывает.

«Краснодар» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 19 туров.