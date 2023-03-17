Форвард «Динамо» Нгамале вызван в сборную Камеруна на мартовские матчи квалификации Кубка Африканских Наций

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале вызван в сборную Камеруна на предстоящие матчи в рамках квалификации Кубка африканских наций.

Обе встречи его команда проведет против Намибии. Матчи пройдут 23 и 28 марта.

28-летний форвард выступает за «Динамо» с сентября 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых 27 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.