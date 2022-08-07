Петржела не считает травму Клаудиньо потерей для «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму полузащитника питерцев Клаудиньо в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Для команды, в который одни иностранцы, травма Клаудиньо не может быть потерей. Да, он хороший игрок. Но травма одного игрока — не проблема для «Зенита». Конечно, замена ему найдется», — сказал Петржела «СЭ».

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче против «Ахмата». На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.

В текущем сезоне Клаудиньо провел за питерский клуб 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.