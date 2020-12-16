Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал для «СЭ» поражение красно-белых от сине-бело-голубых (1:3) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— С такой игрой у Тедеско вообще не было шансов против «Зенита», — сказал Быстров в комментарии «СЭ». — У «Спартака» ничего не получилось. С первых минут они вышли с мыслью о том, что заранее проиграли. Как обычно, сели на свою половину поля и ничего не показали в атаке. Даже после забитого мяча играли в проблематичный футбол, который был обречен на провал.

Выйти и сдать игру сопернику, заранее сложив лапки — не уровень «Спартака». Если Тедеско так боится лидеров нашего чемпионата, то против кого он собирается играть? Все время против лидеров играет в одинаковый футбол, который не приносит результата.

«Зенит» с 41 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 35 баллов и вторая строчка.

(Владимир Пушкарев)